台灣基進黨立委候選人陳柏惟（左2）成立霧峰競選總部，行政院副院長陳其邁（左3）等人站台力挺。（陳柏惟競選總部提供／陳淑芬台中傳真）

台中市立委第二選區由國民黨顏寬恒與台灣基進黨陳柏惟對決，兩人在15日均成立霧峰區競選總部，雙方短兵相接，較勁意味濃厚。顏寬恒批評蔡英文總統動「一例一休」，導致勞資都陷困境，只能寄望選出新執政團隊來改變；陳柏惟則強調，霧峰人需要的是發展、民主自由新政治，不需要消波塊及地方派系。

顏陣營有大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市議會副議長顏莉敏、前立委郭榮振及陳傑儒等人站台。顏寬恒提出，他協助爭取霧峰設置中台灣影視基地，未來將爭取國內外的影視團隊進駐，並行銷、推廣霧峰優質農產品和觀光休閒。他批評蔡英文推行「一例一休」，讓勞資都陷入困境，只能寄望新的執政團隊出現，徹底改變。

顏清標則表示，上屆立委選舉，顏在霧峰區只贏5百票，籲鄉親催票、拉票這次贏5千票以上。他強調，蔡英文提名初選時與她殺到見骨的賴清德當副手，顯示藍綠陣民調絕不是相差30多％，呼籲鄉親支持國民黨總統候選人韓國瑜及尋求立委連任的顏寬恒。

陳陣營有行政院副院長陳其邁、前縣長廖永來及前立法委員謝欣霓等人出席相挺。陳柏惟則指出，過去代表台灣人民的台灣省議會曾設於霧峰；日治時期的台灣文化協會、台灣地方自治聯盟等都與霧峰有淵源，霧峰見證了台灣民主政治的發展，也不會在未來民主政治的歷史缺席。

陳柏惟呼籲鄉親，要大聲告訴全台灣，霧峰人需要發展，不需要消波塊；霧峰人要的不是地方派系，而是民主自由新政治。陳其邁則大力推薦陳柏惟，肯定他是個不畏戰，而且是念勇敢發聲的年輕人，呼籲鄉親支持最有戰力的陳柏惟，進入國會。

(中時 )