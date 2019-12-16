針對上周中美雙方宣布達成中美貿易戰第一階段協商的文本協議，海通證券姜超分析認為，中美第一階段貿易協定的達成，意味著中美貿易從摩擦走向緩和，中美經濟從脫鉤回到融合，美國的企業和農民會受益，而大陸出口和投資也會改善，同時人民幣有望走穩回升，而大陸股市和債市的慢牛格局有望延續。

(旺報 )