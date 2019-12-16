陸券商：貿戰緩和有望延續陸股債慢牛格局 08:092019/12/16 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對上周中美雙方宣布達成中美貿易戰第一階段協商的文本協議，海通證券姜超分析認為，中美第一階段貿易協定的達成，意味著中美貿易從摩擦走向緩和，中美經濟從脫鉤回到融合，美國的企業和農民會受益，而大陸出口和投資也會改善，同時人民幣有望走穩回升，而大陸股市和債市的慢牛格局有望延續。 (旺報 ) #中美 #第一 #貿易 #階段 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美晶砸9億 扎根半導體 04:102019/12/13 證券．權證 陸外交部：中美達成協議 符合各方利益 16:242019/12/13 兩岸 商務部：中美達成首階段貿易協議 美分階段取消關稅 00:042019/12/14 財經 中美協議文本 達成一致 12:332019/12/14 兩岸 貿易協議…怕北京捅刀！老美藏殺手鐧 16:302019/12/14 財經 美陸貿易合作擴大 有利資源優化 17:162019/12/14 財經 投資布局 小心川普風險 04:092019/12/15 話題觀察 中美達協議 王毅：對世界利好 04:092019/12/15 話題觀察 蔡政府賭錯中美關係 04:102019/12/15 時論廣場 中美達成經貿協議的訊號 04:102019/12/16 論壇廣場 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 - 財經 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 - 財經 百萬散戶爭相申購和潤 背後忽略2件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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