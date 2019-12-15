新加坡預料將於近幾個月舉行選舉。值此敏感時刻當局引用有爭議的反假新聞法，下令反對黨「新加坡民主黨」修改臉書貼文，是當地相關法令用於反對黨首例。

新加坡民主黨（Singapore Democratic Party, SDP）是新加坡眾在野小黨之一。根據當局昨天發布的新聞稿，該黨被要求修改關於就業問題的兩則臉書貼文和一篇網站文章。

新加坡民主黨的臉書貼文聲稱，許多新加坡人的白領工作機會被外籍人士取代。當局稱此為錯誤資訊。

新加坡政府在事實查核網站上指出：「新加坡民主黨的錯誤和誤導性說法只有一個目的，就是引起各界專業人士、經理人、管理人員及技術人員的恐懼與焦慮。直陳事實很重要，以免新加坡人被誤導。」

新加坡當局上月兩度採取類似措施，包括要求臉書將更正通知嵌入一名用戶的原始貼文，以及要求一名反對黨成員修改公開訊息。

根據新加坡民主黨的說法，谷歌（Google）本月宣布在新加坡境內禁止政治廣告時，也引用俗稱反假新聞法的「防止網路假訊息與網路操縱法」（POFMA）。此法禁止廣告試圖影響公共輿論。

新加坡民主黨認為，由於新加坡主流媒體普遍親政府，對網路公開內容的限制將影響他們觸及選民的能力。

隨著越來越多人猜測選舉可能會在近幾個月舉行，反假新聞法在新加坡的應用頻率越來越高。不過，當地反對勢力薄弱，料無法與長期執政的人民行動黨（People's Action Party）匹敵。

(中央社)