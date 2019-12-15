陸首艘自主航行貨船「筋斗雲0號」成功完成首航。（照片取自中新網）

15日，「筋斗雲0號」自主航行貨船於廣東珠海市東澳島南沙灣碼頭成功首航，包含兩院院士在內的70多位專家教授出席了本次首航儀式。

此次首航是大陸首次自主航行貨船貨物運載試驗。「筋斗雲0號」按照中國船級社《沿海小船入級與建造規範》要求設計建造，是首艘按照IMO《MASS試航暫行指南》展開評估和測試的自主航行貨船。中國工程院院士嚴新平表示，「筋斗雲0號」成功實現載運貨物的自主航行首航，正式開啟了自主航行的探索和實踐，推動了智慧航運發展進程。

2017年12月上海國際海事展期間，珠海市人民政府、中國船級社、武漢理工大學、珠海雲洲智慧科技有限公司四家單位聯合發布「筋斗雲」號小型無人貨物運輸船項目。2018年4月，「筋斗雲0號」正式開工建設，2019年11月下水交付，並於12月完成遠端遙控和自主航行試驗，實現了自主貨船遠端遙控、自主循跡、會遇避碰和遙控靠離泊。

(旺報 )