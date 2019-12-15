距2020總統大選不到30天，國民黨總統候選人韓國瑜民調仍落後民進黨蔡英文，雖然韓國瑜宣布民調蓋牌。名嘴李正皓大膽預言，英粉也很鋼性，因此綠營內一份試算表(指英粉投票率可能沒韓粉投票率那麼高)，已不適用。

李正皓在政論節目《楷道論政》表示，過去差不多1個多月前，韓陣營試圖說服大家，有可能逆轉勝的方式，就是用投票率來逆轉，也就是英粉的投票率，可能沒韓粉投票率那麼高。那時候還有一個試算表出來，可是這個時候，這個試算表已經不適用，因為英粉的鋼性跟韓粉是一樣強的。

李正皓大膽預言，英粉的鋼性來自於對韓國瑜的不信任，因為蔡英文還是那個無聊的蔡英文、蔡還是那個2018年做得不怎麼樣的蔡英文。就是蔡整體的施政並沒有變好，可是那些人為什麼那麼堅定的支持蔡，是來自於他們認為這次總統不可以給韓國瑜當。因為韓國瑜的負面，導致蔡的支持者那麼鐵的原因。

李正皓另外指出，韓國瑜在這場選舉逆轉勝的可能，只存在理論值，而在實務上沒有發生過。李舉例說，籃球比賽若只剩30秒，輸30分，理論上是有可能逆轉。就是連投10顆三分球，不斷投，然後有抄截投、抄截投，理論上是做得到，可使在實務上我們從來沒有看過這種事情發生。

李正皓點出，我們看過很多選戰，一個大的事情差不多影響4%到5%的民調，譬如說私菸案這麼大的事情，能夠影響4%到5%了不起。韓國瑜目前輸蔡英文20%的情況之下，大概要4到5個大型事件，才有可能逆轉。剩20幾天，有可能發生蔡英文有4到5個大型事件，被韓陣營抓出來嗎？他認為很難。再來，韓陣營不能犯錯，一得一失之間才有可能追平，可是國民黨副總統候選人張善政也犯錯，說蔡英文沒生小孩；又或國民黨也不能犯錯，不過國民黨立委陳宜民去推女警就犯了大錯。

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(中時電子報)