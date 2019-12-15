民進黨立委候選人許淑華（中）獻跳辣舞後致詞。（張穎齊攝）

「DJ」蔡英文總統15日晚間和「電吉他手」民進黨立委候選人許淑華在北市開演唱會。（張穎齊攝）

「DJ」蔡英文總統（中）15日晚間和「電吉他手」民進黨立委候選人許淑華（左）在北市開演唱會。（張穎齊攝）

民進黨副祕書長林飛帆（左起）、歡樂無法黨主席邱威傑、蔡英文總統、民進黨立委候選人許淑華、北市議員李建昌組團開演唱會。（張穎齊攝）

民進黨立委候選人許淑華開演唱會，連外國觀眾也慕名而來。（張穎齊攝）

日前穿黑色緊身皮衣辣翻選民眼球的民進黨北市第七選區（信義、南松山）立委候選人許淑華，15日晚間在選區舉辦演唱會，此次化身成美女電吉他手，邀到蔡英文總統來當DJ，共組「勇敢合唱團」，讓全場氣氛嗨爆，蔡總統因為趕行程未獻唱，但仍呼籲「台灣要贏，台北許淑華也要贏！」

許淑華除了扮演電吉他手外，也獻跳了一小段辣舞，她表示，年輕人喜歡跳舞，她就好好表現，她到立院會推流行文化，要支持年輕人，「我要征服這選區的選民！」

蔡總統表示，他們組了勇敢合唱團，但她沒有要唱歌，可是卻被宣布擔任團長，此次來主要是給許淑華加油，許是美女，有標語是「為你而戰」，這很勇敢。

蔡總統說，她好幾次跟許同台，第一次是去動物醫院，人家誤傳她帶自家的貓去看病，但其實是去看毛小孩的情況，還有一次是公益演唱會，今天則是電音趴，許很有創意，很適合當立委，許兼具活力、創意、美麗、執行力，在國政上有創新的想法。

蔡總統直言，許淑華很關注年輕人工作的環境，以及創業需求、交通改善，還有在雙北很重要的都更，讓許這樣的人才進立院，然後國會過半。她才好連任做事。

另外，「勇敢合唱團」成員有蔡總統、許淑華、民進黨副祕書長林飛帆、歡樂無法黨主席邱威傑、北市議員李建昌，以及稍後才會到場的民進黨立委候選人吳怡農。蔡總統說，吳怡農待會可能變主唱，大家記得要拍照打卡上傳，要標「2020台灣要贏」，還有「台北許淑華要贏」，因為要聽音樂，她不打算講太多，她臉書有「辣政績圖文展」。

(中時 )