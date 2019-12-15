馬來西亞來台發展的知名歌手陳勢安今（15）日從馬來西亞飛到台灣，沒想到領取行李箱時，卻發現行李箱殘破不堪，多處都被撞凹，發文痛批「是從飛機上摔下來嗎？」。

陳勢安今晚準備登上新北耶誕城舞台，因為時間的關係第一次選擇搭乘馬來西亞國內規模僅次於馬航的馬印航空，馬印航空主要經營馬來西亞國內航線，以及橫跨亞洲、澳洲和中東的國際航線。

陳勢安領到行李箱時超傻眼，直說「是從飛機上摔下來嗎？」。（圖／翻攝自陳勢安臉書）

沒想到陳勢安一抵達台灣桃園機場時，竟然發現自己的6萬R牌行李箱多處被撞凹，要不是行李箱上的貼紙，真的認不出來了，更誇張的是航空公司處理方式更讓他傻眼，快6萬的旅行箱要用隨便一個理賠他，或是幫他送民間行李維修單位維修，而不是該品牌的維修單位。

陳勢安疑問「如果他們拿去修裡面的東西怎麼辦？」，或是「行李箱不能拿走只能連人待在那裡等候，帶走行李箱就等同我們決定自己自行負責？表演衣服都在裡面，而且人也不能走，導致我無法去工作又毀約了我怎麼辦？乘客們通常都會有行程的吧？」，之後又說台灣代理沒有處理這事的權限，要他打去馬來西亞協調處理，然後人繼續卡在那裡，哪兒都別想去，也不會賠你錢，讓他大嘆傻眼。

(中時電子報)