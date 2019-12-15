蕭敬騰率獅子LION所有團員，參與北一女中校慶演唱會。（粘耿豪攝）

蕭敬騰（老蕭）今（15日）率「獅子LION」於北一女校慶演唱會壓軸開唱，繼上次在文化大學High翻全場超時演出，獅子所屬的華納音樂今送上「嚴禁超時」警告牌，讓團員們手拿槌子打破告示，象徵演出不受時間限制；獅子LION原安排5首歌演出，登台前受訪時，老蕭笑說：「5首歌到底唱來幹嘛，真的是會被人家笑死。」還沒唱就放話一定超時。

獅子LION今獻唱〈我們的愛〉等歌，老蕭表示愛唱歌的人，去KTV也不會只唱5首，「況且我那麼愛音樂，（只唱）5首歌很癢，還沒過癮就要下台，真的是很不舒服的事情」，其他團員也力挺老蕭唱到超時；獅子LION日前推出新專輯《美麗、醜與我》，團員們都非常喜歡到校園演出、與同學近距離互動，這回第一次到北一女演出，事前貼心準備「聖誕禮物」，在舞台上發送糖果，與年輕學子提前歡度佳節。

提起前同門歌手謝和弦近期連續爆發多啟負面新聞，形象正面的「獅子LION」呼籲學生們：「要把我們當成楷模，這是肯定的！」老蕭補充表示：「等他（謝和弦）接受一些輔導後，身心靈都康復後，我們再來看看他有沒有什麼新的作品可以跟大家見面。」

(中時 )