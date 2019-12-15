第11屆台中市十大伴手禮票選活動，經評選入圍的100家伴手禮店家到場設攤展售，兩天吸引破萬民眾投票。15日票選結果出爐，由市長盧秀燕表揚獲獎店家；黑沃黑旋風冰淇淋禮盒囊括首獎、現場人氣及網路人氣獎，精油皂、面膜、木片筆等文創禮盒也上榜。

盧秀燕說，今年十大伴手禮票選活動，特從往年9月調整至12月辦理，因春節是一年當中最重要也是送禮最大宗的節日，年前舉辦希望將台中市最好的伴手禮提供給全國民眾，促進消費。獲選的十大伴手禮經專業評選及民眾票選產生，「保證送的人、收的人都滿意！」

盧秀燕指出，為促進台中經濟發展，市府今年規畫台中購物節創造25億元商機，台中耶誕夢想世界正在舉辦已掀起迪士尼旋風，台中爭取舉辦2020台灣燈會，也是為提振經濟，12月21日副展區文心森林公園即將點燈，預期將吸引大批國內外觀光客到台中，將中市絕佳的伴手禮帶回家。

工策會表示，今年台中市十大伴手禮票選活動共有178家店家報名參加，經評審團選出100家入圍店家，最後票選出7家食品類伴手禮及3家非食品類伴手禮。現場人氣獎為歐客佬陪你遊台中掛耳咖啡旅人組、黑沃黑旋風冰淇淋禮盒；網路人氣獎則是黑旋風冰淇淋禮盒、阿聰師流心小芋仔最受歡迎。

這屆台中市十大伴手禮食品類包括歐客佬陪你遊台中掛耳咖啡旅人組、六月初一8結蛋捲、黑沃黑旋風冰淇淋禮盒、豬寶妹手感烘焙坊玉帶鳳凰捲-遊台中黃金走廊篇、鴻鼎菓子公司鳳凰酥、彩色寧菠公司嚐腸禮、日珍香御品屋麻芋南棗核桃糕，非食品類上榜的則有丹晴皂來好運站集霧心禪禮盒、藝術家面膜、沁木手作工作室木之禮讚-台中美築。

(中時 )