前台中市長胡志強15日到台中樂成宮參加李中舉辦的廟口開講活動，懇請鄉請要支持李中、韓國瑜與國民黨。（馮惠宜攝）

台北市議員羅智強也出席這場廟口開講要台中人為捍衛健康、子孫的未來，一定要下架民進黨。（馮惠宜攝）

前台中市長胡志強15日回到台中參加第六選區立委候選人李中在樂成宮舉辦的廟口開講，他不改幽默態度直說，早在韓國瑜還沒出頭前，台中人就知道頭髮比較少的人比較好；他並且也駁斥國民黨聯共賣台說，直說，國民黨被共產黨趕到台灣來，我們還要聯合他賣掉台灣，大家去掉海好了。

李中晚間在樂成宮舉辦廟口開講活動，吸引數百位支持者前來，除胡志強外，台北市議員羅智強也到場力挺，而原訂要出席的台南縣議員謝龍介則因塞車取消行程；羅智強炮火直對民進黨政府，他說，其他地方的人選民進黨他不管，但台中人不行，因為民進黨吃台中人夠夠。

而胡志強溫情向鄉親喊話，一上台就說，好久不見、十分想念，並且回憶當任市長任內為樂成宮抽獎送汽車，打電話給得主，還被虧是詐騙集團，他強調，自己什麼都會做就是不騙人；他也幽默表示，他做市長三任、十三年創下紀錄，在韓國瑜還沒出頭時，台中人就知道頭髮比較少的人比較好。

胡志強並且說，自己剛從美國回來，因為美國僑胞一定要韓國瑜去，但他不能去，就請李佳芬去，僑胞也要求胡志強要去，因為他們喜歡胡志強，話鋒一轉他說，自己做過外交官、駐美大使為中華民國拼到沒命，有時候受氣，人家還要說，國民黨會聯共賣台，國民黨怎麼會聯共賣台？我們反一國兩制、愛台灣，國民被共產黨趕到台灣來，現在還要聯合他把台灣送給他，我們大家去跳海了。

胡志強反問，國民黨會這樣做嗎？不要騙了！為台灣的主權我們拼得最多啦、最厲害啦。他還說，我為台灣的主權被人家委曲、看人臉色，民進黨在那裏？

(中時 )