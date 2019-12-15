前總統馬英九（前排右三）15日陪同國民黨立委候選人陳學聖（前排右四）到桃園八德興仁夜市掃街，並享用海賊碳烤牛排等夜市美食。（賴佑維攝）

前總統馬英九（中）15日陪同國民黨立委候選人陳學聖（左）到桃園八德興仁夜市掃街，馬也向民眾打招呼。（賴佑維攝）

前總統馬英九15日陪同國民黨立委候選人陳學聖到桃園八德興仁夜市掃街，馬卸任後魅力不減，不少民眾爭相與其合影，短短100公尺，就走超過40分鐘。馬也和陳大吃夜市知名美食，呼籲民眾支持陳學聖。

馬英九和陳學聖走進夜市，不少民眾爭相與其合影，甚至自動排成長長人龍。馬與陳和民眾也與民眾拍照，最後坐下來吃海賊碳烤牛排，陳學聖團隊也點了夜市內必吃的臭豆腐、珍奶、炸魷魚等，讓馬感受興仁夜市魅力。

(中時 )