城堡成為農場新景點，遊客搶著合照，農場人員示範怎麼跟城堡拍美美照。（莊曜聰攝）

一身農夫打扮的阿嬤跟城堡拍照也很合。（莊曜聰攝）

用鐵搖椅改造的寵物露營小屋很舒適。（莊曜聰攝）

農場種植的茂谷柑已經收成，香甜好吃。（莊曜聰攝）

台南市新化大坑休閒農場主人蔡澄文今年8月當阿公，喜得愛孫寵愛無上限，花費3個月時間在園區內打造一座2層樓高的歐式城堡，要送給孫女「桃桃」，並在周邊種植花草樹木陪襯裝飾，夜間還搭配燈光照明，相當亮眼，近來造訪農場的遊客都驚呼「超浪漫的」，搶著拍照打卡成為新景點，農場打算舉辦城堡命名活動，跨年時還有煙火秀演出，精彩可期。

蔡澄文太太「蔡媽」說，8月時二女兒蔡佳儒生下孫女「桃桃」，農場喜迎第4代成員，有人提到「要不然蓋一座城堡送給桃桃好了」，原本只是句玩笑話，沒想到第一次當阿公的蔡澄文「蔡爸」立馬讚聲說好，在園區內勘查場地，最後選定廣場後方高台，將原本較舊的立牌拆除，換上這座氣派的城堡，從設計到完工用了3個月時間，「桃桃」雖然還不懂事，但看到城堡時眼睛睜得超大，應該非常滿意。

城堡讓農場有了新亮點，農場工作人員還發揮巧思，將原本要汰換掉的舊款鐵搖椅廢物利用，搭配木材改造成讓天竺鼠和小白兔住的露營圓形寵物小屋，取代原先的鐵籠，讓動物們住起來更舒服，遊客餵食小動物時更親近，外觀還神似南瓜馬車，呈現濃濃的童話風格，農場整體又有升級的感覺。

目前大坑農場的新城堡還沒有名字，農場歡迎遊客一起來替這座充滿愛的城堡取名字，另外每年跨年夜都會舉辦晚會，有包括樂團演出、倒數計時煙火秀等精彩節目，今年煙火搭配美麗城堡，將帶給遊客全新感受，即日起就能向農場預約購票。

(中時 )