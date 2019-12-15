旅台馬來西亞導演廖克發與台灣導演陳雪甄共同執導的劇情長片《菠蘿蜜》，入圍金馬獎的最佳新導演，廖克發為真實呈現女主角萊拉（Laila Ulao）身為在台移工的困境，曾帶隊潛入南台灣各大按摩院進行田野調查；男主角吳念軒則提到自己無懼蟑螂卻怕死蜘蛛，在馬來西亞拍攝時常被嚇個半死還遭遇水蛭大軍襲擊，跨越台馬兩地的拍攝發生不少驚心動魄的荒謬事。

《菠蘿蜜》劇組在森林遭水蛭偷襲。（牽猴子提供）

《菠蘿蜜》於馬來西亞森林拍攝「驚喜」不斷。（牽猴子提供）

《菠蘿蜜》女主角萊拉在片中飾演在破舊按摩院打雜的菲籍移工，與吳念軒飾演的大馬僑生一凡有段純愛戀情。導演廖克發為求場景真實性，親自帶製片與助理喬裝成客人，潛入各大按摩院逛出一番心得。他起初偽裝成客人是怕驚動從業人員，沒想到南部的按摩院毫無忌諱還熱情招待，廖克發笑說：「我說我們要拍電影，他們還會直接帶著你參觀！」而萊拉與演員許乃涵飾演的越南非法按摩妹有著相知相惜的真摯友誼，一場許乃涵重病被按摩院老闆丟包的戲，在車門關上的那一刻，兩人隔著車窗無語的道別，車內的萊拉哭得撕心裂肺，令人印象深刻。

許乃涵與萊拉在戲中是相知相惜的好姊妹。（牽猴子提供）

而為演繹馬來亞共產黨（馬共）歷史，廖克發與吳念軒等人來到馬共過去活動過的森林拍攝；吳念軒表示森林裡蟲滿為患，常常被蜘蛛嚇到尖叫逃走：「我是連蟑螂都敢抓的人，但我超怕蜘蛛！」廖導也憶起當時，在森林裡每走幾步就要脫襪子檢查，因為時常會有葉子上的水蛭，穿過襪子黏到人腳上吸血，直到水蛭吸飽了、人才會開始有知覺，充滿「驚喜」的拍攝環境讓讓劇組十分頭疼。《菠蘿蜜》將於明年1月3日上映。

(中時 )