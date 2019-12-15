今年5月突然收到金酒(九太前身)通知解約，林柏偉一度想放棄打球，卻因「前輩」吳敏賢一席話改變心意，大膽前往台銀接受測試，更在新球季順利改披台銀球衣，沒想到新球季首役，林柏偉就在讀秒階段4罰3中，幫助台銀力挫九太！

「老實講，我感覺現在才算自己在SBL的第1年，因為我前3年很少上場(第1年在台啤，後兩年在金酒)，完全沒真正感受過比賽強度，」15日幫助台銀92比86險勝九太的林柏偉說，「要不是陳國維總教練給我機會，我早就不打了。」

畢竟歷經3年冷凍期間，林柏偉又是那種信心比較不足的人，所以一被金酒解約，他就萌生不打球的念頭，幸好吳敏賢適時鼓勵他，更認為他還具SBL打球能力，才把他引薦給陳國維，剛好陳國維很欣賞他的防守態度，雙方一拍即合。

「我真的改天要請敏賢哥吃飯才行，否則我今天也不會在這裡，」林柏偉表示，「過去3年沒獲上場機會，讓我多少感到委屈，但這是機會問題，很多人都想要有上場機會，但我今天表現並非代表棒打老東家，而是找到機會證明自己。」

陳國維也分享為何招募林柏偉的契機，「當初我當球員之際，曾在場上跟柏偉對過，感覺他很有拚勁，防守態度也很好，就是碰撞性差了一點，所以他一來台銀，我就要求他增重，他最後雖沒達標，對抗強度卻上升不少，讓我安心把他放上。」

台銀從一度領先16分，打到末節被九太超前4分，似乎過去容易被逆轉的壞毛病又犯了，幸好這次靠著林柏偉、張博勝兩人及時穩住勝局，陳國維說：「所以這個球季我們打出信任口號，期望大家正面思考，更要相信我們這個團隊！」

(中時 )