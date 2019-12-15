第69屆世界小姐決賽14日在倫敦舉行，來自世界各國共111位佳麗歷經一個月的比賽，最後由23歲的牙買加小姐奪冠，她不僅外貌出眾，歌喉更是一絕。亞軍與季軍分別是有非洲血統的法國小姐和印度小姐。前三名沒有一位是白人佳麗，打破傳統上金髮碧眼才是美女的審美觀。

奪冠的牙買加佳麗辛格（Toni-Ann Singh） 9歲移民到美國，畢業於佛州州立大學，主修心理系與女性研究。才藝表演上，她演唱惠妮休士頓的經典名曲《我一無所有》（I have nothing），驚豔全場。這是世界小姐1959年舉辦以來，第四位牙買加佳麗榮登后座。

此外，這也是黑人佳麗首次包辦了世界小姐、環球小姐、美國小姐、美國妙齡小姐、美利堅小姐等五大選美賽后冠。綜觀選美歷史，無疑是一件鼓舞人心的大事。

辛格說，參與世界小姐選美的經驗讓她徹頭徹尾變了一個人，「我再也無法說這個比賽單單講究美貌，因為美貌真的只是一長串清單中最不重要的一環」。她說：「我想我代表一些特別的東西，代表推動改變世界的新時代女性。」

(中時 )