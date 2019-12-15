民進黨總統候選人蔡英文宣示將於12月31日前通過反滲透法，不過有媒體指出，反滲透法草案中「境外敵對勢力」根本是共產黨用語，是改革人士的緊箍咒！反滲透法只能對付臺灣人民，視人民為寇讎，堪稱「東廠復辟法」！

總統蔡英文14日到新北市力挺立委參選人江永昌，蔡英文表示，立法院12月31日反滲透法草案一定會通過，國家一定更安全。

蔡英文指出，她當總統，國家一定會更安全，立法院已經通過國安五法，最後一張拼圖就是反滲透法草案。

按反滲透法草案第一條開宗明義即稱，立法目的是為了對抗「境外敵對勢力」。不過《風傳媒》指出，「境外敵對勢力」就是將共產黨語彙引入台灣法律，臺灣前所未有，為民進黨寫下毛骨悚然的註腳。

根據《風傳媒》11月27日的「風評」分析，一旦用了「境外敵對勢力」一詞，就等於沒有人權申訴的可能，儘管宣稱是對付「境外」，矛頭卻是關門打狗。

《風傳媒》引述中國大陸經濟學者何清漣2014年6月29日在《美國之音》投稿指出，「只要回顧歷史，就會發現，從毛時代開始，政治話語中『境外勢力』活躍之時，就是政治上閉關鎖國的開始。」

中國大陸媒體人錢鋼於2014年8月21日也曾在《風傳媒》撰文表示，大陸只要鐘擺向左，人民日報上「敵對勢力」一詞就抬頭，「敵對勢力」是改革人士的緊箍咒！1991年止的前3年，「敵對勢力」在人民日報的使用篇數，創了3個高峰，分別為：114篇、175篇、198篇，3年全部用了497篇。

一直到1992年鄧小平南巡，主張經濟改革，「敵對勢力」一詞才消失在文宣媒體。

《風傳媒》諷刺，連中國大陸都知道這只是描述詞，不是法律用語，臺灣卻堂而皇之將「敵對勢力」入法。《風傳媒》也嘲笑，反滲透法根本也對付不了「境外敵對勢力」，只能對付臺灣人民，視人民為寇讎，堪稱「東廠復辟法」！

(中時電子報)