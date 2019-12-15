魏如萱（娃娃）、樂團「八三夭」、楊乃文等人14、15日分別參加在高雄舉辦「點亮哈瑪星-不廢搖滾嘉年華」熱鬧開唱，八三夭14日晚間一登場，台下尖叫聲不斷，主唱阿璞帶領民眾一起跳起來，更有外國遊客一同歡樂搖滾。

娃娃為14日壓軸演唱嘉賓，把氣氛帶到最高點，上台演唱歌曲〈你啊你啊〉，與粉絲一起大合唱，氣氛感人，娃娃笑說：「許久沒來高雄演出，特別感受到高雄民眾滿滿的熱情。」她在演唱過程中直呼：「吃好飽阿！」並表示「因為很久沒來高雄了，也趁這次南下品嘗了高雄美食。」滿足口腹之欲。

「八三夭」14日唱嗨歌炒熱現場氣氛。（點亮哈瑪星-不廢搖滾嘉年華提供）

楊乃文和莊鵑瑛（小球）則是15日在現場獻唱，作為演唱壓軸來賓，與民眾一起同歡、歌唱，享受週末夜晚。此外，現場還有來自歌唱選秀節目《聲林之王》的鄭可強、許維芳、吳霏、盧子杰等人舉辦演唱會、見面會，他們一同替李艾薇慶生，送上可愛造型老虎蛋糕，李艾薇笑說：「好可愛，謝謝大家一起在熱情的高雄提前慶生。」

(中時 )