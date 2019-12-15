蔡英文競選連任辦公室提供

崔慈悌／台北報導

民進黨總統候選人蔡英文今天行程滿檔，晚間輔選最後一站回到台北參加立委候選人許淑華的「逗陣勇敢演唱會－嘻哈電音趴」。許淑華與台北市議員李建昌、邱威傑、民進黨副秘書長林飛帆組成「勇敢樂團」，蔡英文擔任總團長，宣示2020勇敢逗陣去投票。活動也邀請到大支、拷秋勤、小護士等樂團登台演唱，嗨翻現場。

蔡英文表示，嘻哈電音演唱會與傳統造勢場合非常不同，現場充滿活力創意。雖然她不是來唱歌，但一定要來替許淑華加油打氣，明年一月大家一定要勇敢逗陣去投票，2020台灣要贏！

她說，從這幾次活動，可以看得出來許淑華真的非常有創意、充滿活力，更有執行力，未來一定能照顧人民，為國政帶量創新能量。 雙北最重要的都市更新議題，呼籲讓許淑華未來進入立法院，與蔡英文政府一起來打拚。

蔡英文表示，今天來到高樓林立的信義區，在高樓之間有這樣的選舉活動、嘻哈電音趴也是第一次。讓台灣年輕人的創意進入立法院，是2020最重要的意義和目標。

她也向現場樂迷說到，欣賞精彩演出之前，要拜託大家一件事，拿出手機，拍一張今晚的照片，上傳到社群網站，並標籤「2020台灣要贏」。

蔡英文表示，今天是來和大家一起聽音樂，不是聽政績，歡迎大家到蔡英文的官方網站、臉書及IG，了解蔡英文的政績，最近也與圖文創作者合作，推出了一系列「辣政績圖文展」。而今天，是要和大家一起「逗陣勇敢」，在2020投下手中的一票，總統支持蔡英文，政黨票支持護國保台第一品牌民主進步黨。

最後，在許淑華及勇敢樂團成員陪同下，蔡英文更走向ＤＪ台，搭配熱血的「台灣隊長」歌曲，宣示她將持續為台灣流行文化發聲、為年輕人獨立創作創造舞台，也與滿場的年輕樂迷一同高喊「三張選票顧台灣」、「2020台灣要贏」。

＃2020大選 ＃蔡英文 ＃許淑華 ＃台北市 ＃立委

(中時 )