國民黨總統候選人韓國瑜（中）15日與立委黃昭順（左前）在蓮池潭參加趣味活動，兩人相當賣力闖關。（柯宗緯攝）

國民黨總統候選人韓國瑜15日前往左營蓮池潭與立委黃昭順進行趣味競賽，韓在快問快答環節，被問及「網路上的其中一個綽號」，搶答自嘲就是「草包」，「我是不是很坦白？可以加1分嗎？」黃昭順也自我解嘲「見縫插『珍』」事件，幽默玩「夾手他人」處罰，直說「他們要黑就隨便他們黑」。

第一關「支援前線」活動，要各隊參賽者找出口紅、手帕、外套等物品，韓國瑜隊頻頻失分。不過再進行下一個回合「快問快答」，韓國瑜則是頗有信心，不論是「高雄幾個里」、「高雄最知名的十條路」、「高雄最有名的河」都拿下分數。

主持人台北市議員鍾沛君問及，韓國瑜在網路上的兩個綽號，黃昭順直說是「禿子」，韓國瑜則搶答說「草包！1450就是黑這個」而參選總統以來被黑最慘的事？韓國瑜想了良久直說「太多了」，「最誇張是說我拿酒瓶殺人」。

日前藍委到外交部抗議，爆發立委陳玉珍「夾手事件」，引發軒然大波。立委黃昭順更被網友質疑是「夾手他人」的推手，黃昭順在沉默多日後，今天首度回應，自己是要打開門，駐警是要把門推進來，「所以再怎麼樣我都不可能去卡門，那是不可能的事嘛！我想神明做主，沒關係！」。

黃昭順最後在比賽中勝出，處罰遊戲是要對輸家韓國瑜進行「夾手他人」，不過韓國瑜說自己的手受傷了，於是換人代打處罰。黃昭順事後也自嘲，「那是被黑的啦！他們要黑就隨便他們黑」。

(中時 )