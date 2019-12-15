國民黨副總統候選人張善政、挺韓五虎將與新北市國民黨議員晚間出席「韓國瑜、李翁月娥三重競選總部成立大會」力挺無黨籍立委候選人李翁月娥，主辦單位高喊現場來了近萬名支持者，旗海飛揚、齊喊凍蒜。張善政表示，他擔任政務委員時，民進黨一直杯葛國民黨的好法案，他當時不屬於任何黨派，對此「覺得很心疼」，怒批民進黨「成事不足，敗事有餘」。

國民黨昨天在新北市三重體育場舉行大造勢，現場大咖雲集，張善政、挺韓五虎將與新北市黨部主委李乾龍、在地議員蔡明堂、王威元到場支持。

擔任嘉賓的張善政，一進場就受到民眾夾道歡迎，上台致詞先讚揚李翁月娥說，「第一次看到看過造勢場合有100多位里長到場支持，因為李翁月娥在地方服務了30年，大家喜歡她喜歡的不得了！」。

張善政表示，他擔任政務委員，民進黨一直杯葛國民黨的好法案，他當時不屬於任何黨派，對此「覺得很心疼」，他怒批民進黨「成事不足，敗事有餘」痛批「民進黨沒做任何好事」像是一例一休、能源政策、公投等等。

(中時 )