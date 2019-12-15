星戰迷看過來！這裡有一份絕地大師(Jedi Master)的工作，卻不是要去保衛銀河系，而是要當家庭老師。一個英國家庭正在尋找深懂星際大戰絕地武士文化的的超級粉絲，以幫助他們有閱讀困難的兒子上小學五年級的課程。

內幕新聞(Insider)報導，這對父母說，他們的小孩有閱讀困難，需要一位知識淵博的英語家教，同時孩子最喜歡的角色是「星際大戰」電影系列當中的絕地大師「歐比王肯諾比」(Obi-Wan Kenobi)，因此父母希望家庭老師能夠扮演成歐比王的形象，包括全套的長袍，以及絕地武士必備的光劍(Light Saber)等道具。

但是，並不是電影看得熟，或是周邊買的齊全就可以，這對家長建議這位家教能夠充分瞭解星際大戰的文化，比如不要以老師和學生來稱呼，而是將他們的兒子稱為「徒弟」(Padawan)，同樣的兒子則稱呼老師為「師傅」(Master)，並希望多利用星際大戰當作語文課程提材，比如根據電影片的對象、場景，來教授名詞、形容詞和句子結構。

除了之外，他們還希望老師能夠以星際大戰延伸新的題材，並儘可能地互動。

Obi-Wan's Story

顯然這對家長也是有備而來，他們將會考核每個應聘者，包括他們是否符合歐比王的形象、價值觀、學問，才能成為合格的家教，入選者能夠得到免費的治裝費用，至於每小時的報酬為60英鎊（2427新台幣）。

「歐比王肯諾比」是星戰系列中最出名的絕地武士，在1976年的第一部星際大戰電影中，是由著名影帝亞歷‧堅尼斯(Sir Alec Guinness)所扮演，老成、睿智的扮相，成為許多影迷對於「德高望重」的具體形象。到了1999年，星際大戰前傳系列上映，由英國影星伊旺麥奎格(Ewan McGregor)扮演年輕到中年時期的歐比王，展現歐比王身手矯健、武藝精湛的一面。

麥奎格本身就是星戰迷，最崇拜的人物正是歐比王，因此電影拍攝期間，他非常享受扮演兒時偶像的這段經歷，近年也一直在向片商爭取，再拍與歐比王相關的星戰外傳電影。據報導，原本的歐比王外傳電影，可能改成電視影集。

最新的星際大戰電影「星際大戰：天行者的掘起」(Star Wars: The Rise of Skywalker)，將在12月18日上映。

(中時電子報)