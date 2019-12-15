民進黨日前推出「給台灣的一封信」競選影片，其中高雄版提到了「台灣對不起」，立委管碧玲已急澄清，表示她是在安慰高雄人不必覺得慚愧，卻被誤導成她認為高雄對不起台灣。蔡英文總統則表示，高雄人沒有對不起誰，只有放棄承諾的人才對不起高雄人。本報對此舉辦網路投票「請問，你認為 高雄去年選出韓國瑜當市長 要說對不起嗎？」截稿為止，高達95.60%的網友都投「不需要」。

本報所作的網路投票「請問，你認為 高雄去年選出韓國瑜當市長 要說對不起嗎？」至截稿為止，已有5千多人投票，5086人投「不需要」，達95.60%；214人投「需要」，佔4.02% ；20人則表示不知道/無意見，佔 0.38%。

民進黨立委管碧玲在記者會上說了一句「高雄人對不起台灣是普遍的心情」，讓外界認為綠營是在暗指高雄去年選出韓國瑜當市長，韓如今又參選總統，是為錯誤選擇，引起外界狂批民進黨傲慢、竟怪罪人民，違背民主理念。國民黨總統參選人韓國瑜也反批，高雄人給了民進黨30年的機會，但「高雄負債全台灣第一名」、馬路都不平，是民進黨對不起高雄人。

(中時電子報)