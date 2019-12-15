耶誕佳節、跨年即將到來，富邦藝旅Folio Hotel 的「Port23」餐廳即日起至12月31日，以紅、綠、黃繽紛花圈概念推出燒烤花圈聖誕跨年餐，不論是肉食、海鮮愛好者皆能盡情享用，主廚陳仁傑也趁勢推出近20道冬季新品，甚至將家傳30年的私房料理「原汁慢燉雙料牛肉麵」端上桌，令人驚艷。

Port23新推出耶誕大餐超吸睛，以紐約客牛排10盎司、法式羊肩排、噶瑪蘭豬、帕瑪火腿童仔雞腿共4種肉品，其中帕瑪火腿童仔雞腿來自嘉義知名的御正童仔雞，飼養雞隻的飼料特別加入益生菌、草本植物增添肉質鮮嫩口感，鮮甜多汁，再搭配新蔬蔬食組合成的「燒烤肉類繽紛花圈」每套只需1780元+10%；以海鮮組合的大草蝦、海鱺魚、炙燒透抽、牛奶蛤蠣的「燒烤海鮮繽紛花圈」每套1980元+10%，尤其巴掌大的牛奶蛤蠣與大草蝦肥美可口，吃起來很過癮。

主廚陳仁傑家傳30年的私房料理「原汁慢燉雙料牛肉麵」精華湯頭配上牛腱牛腩的雙料，令人驚艷。(圖Folio Hotel提供)

除了耶誕大餐Port23同步推出冬季新菜，有「酥脆雙薯佐黑松露美乃滋」、「優格甜椒燉飯搭童仔雞腿」、「綠蓉奶油燉飯搭香煎海鱺魚」等近20道佳餚，嚴選台灣在地食材以義式烹調手法呈現中式料理，其中主廚陳仁傑也獻上家傳30年的私房料理「原汁慢燉雙料牛肉麵」，以牛雜、牛骨加入大量蔬菜熬製3天的湯頭，湯頭濃郁鮮甜，再搭配超軟嫩牛腱牛腩，一次品嘗雙料美味。

(中時 )