108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，佛光大學今天94比58輕取台灣體大衝出7連勝，提前取得6強複賽門票，隊上身高僅155公分、綽號「小Q」的大二控衛梁瑜玲，連續第二場先發，此役做出巨大貢獻，開季頭一遭，打31分鐘三分球6投中5、兩分球8投中5，攻下生涯新高的25分及5籃板、5助攻、5抄截，且僅出現2次失誤，打出個人UBA兩年來代表作。

佛大上季勇奪隊史UBA公開女一級首座冠軍後，5名主力離隊，現有陣容鮮少可以單場爆量得分、或是「人來瘋」球員，今天之前的6場預賽，無一人單場進3 個以上三分球，最多2枚，最高個人得分是陳孟欣對臺大拿21分，團隊單場進最多三分球是對交大的19投中8。

今天這別具意義的一戰，上述個人、團隊紀錄，全被梁瑜玲一次巔覆，她個人三分彈6投中5、帶動佛大全隊外線22投中10。

梁瑜玲被喻為國內女籃史上手上冠軍戒最多的155公分以下球員，個人至今擁有2枚HBL普門105、106學年二連霸冠軍屆，上季她大一佛大UBA封后冠軍屆，甚至自認最有成就感的103學年JHBL國中聯賽決賽，她跟陳孟欣代表高市七賢在「高雄內戰」對仁武，她寫下14分、10籃板、10助攻的JHBL史上第一個大三元紀錄。

本季UBA升大二，「小Q」開季超不順，前5場她都替補，合計打66分鐘，兩分球5投中3、三分球5投中1，共只得9分，有3場抱蛋，雖送出11助攻，卻也出現13失誤。

昨天對聖約翰科大，新任女教練楊淑淨讓梁瑜玲首度先發，且撐滿40分鐘，但她兩分球、三分球都3投盡墨，只靠罰球拿2分，雖有6助攻、4抄截，2失誤還OK，楊淑淨仍不很滿意，賽後唸了她。

唸歸唸，今天佛大本階段末役對臺體大，楊淑淨還是讓「小Q」連兩場先發，她也把握機會，一戰再寫個人新猷。

梁瑜玲說：「昨天賽後被教練小唸，今天又給先發，當然不能讓教練及隊友失望，也針對最近手風不順調整，今天手感來了就大膽出手，而經這兩天的起伏，信心找回，會再加油，未來無論先發、替補，隨時做好準備。」

對梁瑜玲的復活，教練楊淑淨表示，昨天小唸了一下「小Q」，今天的確變準，但其他環節做得仍不理想，並未達到要求，尤其組織、串連隊友方面。

楊淑淨說，儘管贏，但整體防守欠佳，被台體拿58分偏多，最後一節換上的替補打得也不好，都待再修正，梁瑜玲今天異軍突起，更不代表板凳深度已大幅提升，每人都要有隨時扮演「最佳第六人」的擔當。

楊淑淨今天又換不同的先發，梁瑜玲搭王竫婷、林品漩、黃沁瑜及大一菜鳥陳郁婷，主控陳孟欣只替補13分鐘，射手張世雅三分彈7投中2拿14分，連兩天進2枚、得分都上雙，大一射手洪萱珈1記外線拿9分，柳云涵8分、7籃板，林品漩7分、9籃板、黃沁瑜6分、7籃板。

台體大預賽吞下7連敗，本戰胡晏華、林佳儀各贊助10分。

(中時 )