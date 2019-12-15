英超球隊兵工廠（Arsenal）球星厄齊爾（Mesut Ozil）發文聲緩新疆維吾爾人，引發內地輿論強烈反彈，央視體育台CCTV 5取消原定16日凌晨直播兵工廠對曼城比賽，改以先前英超球隊狼隊對熱刺的比賽「墊檔」，蘇寧旗下PP體育亦宣布該場賽事取消直播。

31歲的厄齊爾是德國籍土耳其裔穆斯林，他日前在Twitter、Facebook及Instagram貼出印有象徵疆獨的「東突厥斯坦」旗幟的圖片，並指控中國打壓新疆維吾爾人。他又批評穆斯林世界對此噤聲，背棄維吾爾兄弟姐妹。

厄齊爾的言論在大陸網路上迅速延燒，大陸網友紛紛表示要抵制厄齊爾，有球迷更焚燒球衣以示不滿。兵工廠官方微博隨即發表聲明，稱厄齊爾所發表的內容均為他的個人觀點，強調兵工廠一貫堅持不涉及政治的原則。

多家官媒也重砲抨擊厄齊爾的不當言論，「中國日報」稱支持新疆分裂勢力在中國輿論場上是不可觸碰的紅線，厄齊爾有必要為此付出代價，強調中國底線不容挑戰。「環球時報」亦批評，厄齊爾發表支持新疆分裂勢力的言論，是傳播新疆分裂勢力編造的無恥謠言。中國足協官員亦稱，對厄齊爾的不當言論表示極大憤慨和失望，對於許多關注他的中國球迷是一種傷害，也傷害了中國人民的感情，「這是我們無法接受的」。

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