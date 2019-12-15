台中市舊稱「二頂厝」地區居民，每年祭拜三官大帝超過1甲子，地方人士將部分善款捐助在地的大同國小及光復國小助學，傳為佳話。（陳淑芬攝）

台中市中區綠川里及繼光里附近舊稱「二頂厝」，每年祭拜三官大帝的地方信仰相傳60多年，信徒捐款累積百餘萬元，經留用基礎開支外，15日將餘款75萬元捐給大同國小及光復國小，回饋用於在地子弟教育，以延續信徒對地方的關愛，邀請中區區長林忠訓及地方耆老做見證，在地方傳為佳話。

地方耆老表示，相傳自民國32年起，台中市綠川里及繼光里附近舊稱「二頂厝」地區，居民每年農曆10月15日祭拜三官大帝，爐主將供奉的神像請到綠川西街175巷內定點，供里民祭拜，虔誠信徒為感念三官大帝庇祐地方常捐助善款，逾1甲子以來，累積近新台幣140萬元。

綠川里長楊文宏及繼光里長吳禎耀等人整合地方人士意見，決定留用相關基礎開支經費外，餘款75萬元則捐助在地的大同國小及光復國小，將善款善用於在地方子弟教育。

兩所國小對地方人士的回饋教育善心大表感謝。大同國小校長馬任賢表示，將運用在清寒學童獎助金及社團，協助學業及品德表現優異的清寒學子，並強化社團多元學習機會；光復國小校長林筆藝也指出，捐款將運用在弱勢學童的課後照護及補助學雜費為主。

(中時 )