周一、周二（16、17日）各地都是暖洋洋天氣，日夜溫差大。不過，中央氣象局指出，周三(18日)東北季風逐漸增強，北臺灣開始有降溫趨勢，待周四(19日)至周六(21日)時，以北臺灣降溫最為顯著，其中週五(20日)至週六晨間最涼，屆時北部低溫下探15、16度，中部16、17度，南部及東半部地區約17至19度。

氣象局在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，指出周一、周二太陽公公會先發出場，各地都會是暖洋洋的天氣，其他地區氣溫變化不大；降雨方面，愈晚北部及東半部地區降雨機率愈高。周四、周五受東北季風影響，北部、東半部將明顯變天，會明顯轉雨轉涼。

氣溫方面，周四(19日)至周六(21日)時，各地有不等幅度的降溫，以北臺灣降溫最為顯著。最冷時間點為「週五(20日)至週六晨間」，屆時北部低溫下探15、16度；中部16、17度；南部及東半部地區約17至19度，沿海、空曠地區氣溫可能再低一些。北臺灣屬於整天偏涼的天氣型態，白天回溫有限。

降雨方面，位在迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨；中部地區雲量稍增多；南部維持多雲到晴的天氣。

這一波降溫要等到周六白天至下周日(22日) 東北季風稍減弱後，各地氣溫再回升，但早晚仍稍有涼意；降雨趨緩，剩下東半部地區及北部山區仍有小範圍降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

(中時電子報)