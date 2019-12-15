交通部長林佳龍上台助講。(吳亮賢攝)

前行政院長游錫堃上台助講。(吳亮賢攝)

陳其邁上台致詞時喊出「光復高雄」。(吳亮賢攝)

新北市第一選區候選人呂孫綾今(15)晚在林口運動公園舉辦競總成立大會，黨內大咖齊聚，行政院副院長陳其邁、前院長游錫堃、交通部長林佳龍輪番上台助講，陳其邁除大讚呂孫綾將林口建設得非常好，是專業又優秀的立委，他更現場宣示，「這次的選舉，我們一定會努力把高雄顧住，一定會光復高雄，保護台灣。」

陳其邁指出，雖然一開始呂孫綾進立法院質詢時，會緊張、發抖，但經過這幾年的磨練，現在有料又實在，獲得大家肯定，「不要被她的年輕外表給騙了，呂孫綾絕對是我們第一名的立委，我要比起我的大拇指說讚。」

話鋒一轉，陳其邁憂心地說，日前一名法國記者向他表示，台灣被中國滲透情況比香港更深入，到處都看到統促黨身影，因此這場民主自由的保衛戰非常重要，陳其邁也強調，「不只是立委選票，還有政黨票，都要集中支持民進黨，用選票保國護台。」

談及去年敗選，陳其邁則向台下民眾抱怨，與蘇貞昌兩人被國民黨嘲笑是「敗選者聯盟」，還出了撲克牌，「把蘇貞昌放在黑桃A，我是紅心A，把我們糟蹋得很慘。」

陳其邁最後也現場喊話，「這次的選舉，我們一定會努力，把高雄顧住，一定會光復高雄，保護台灣。」

(中時 )