交通部今（15日）晚發布新聞稿指出，前天（13日）審查「捷運烏日文心北屯延伸線可行性研究報告」，結論認為本計畫延伸到彰化縣路段，地方仍有不同意見，決議退請台中市政府、彰化縣政府及彰化市公所進一步協調整合後再報。

交通部指出，此一延伸線可分南、北兩段，北段由烏日文心北屯線北側舊社站沿松竹路向大坑延伸，路線長度2.49公里，設2座車站，經費79.61億元，這一段與會委員較無意見。

不過，南段延伸至彰化段的路線，彰化市公所於會中另提建議路線，經與會委員討論，委員會決議請台中市政府、彰化縣政府及彰化市公所進一步協調整合，研議妥適路線方案。

交通部表示，考量北段路線與會委員較無意見，台中市政府如為加速計畫推動，可依本次委員會意見檢討修正，並與彰化縣政府和彰化市公所取得共識後，可將北延段及南延段，分開提送，以加速後續審議程序。

(工商 )