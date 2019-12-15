（林玉山捐贈作品特展精選1923年林玉山17歲所繪第一件虎畫「下山猛虎」。圖／國美館提供）

國立臺灣美術館推出國寶畫家「林玉山作品捐贈特展」，文化部長鄭麗君在今（15）日開幕暨捐贈儀式上表示，文化部首度運用特別預算推動「重建臺灣藝術史」核心政策，在強化國家典藏能量之外，也努力尋回臺灣藝術遺珍，感謝林玉山家族陸續捐贈作品給國美館典藏，成就「林玉山捐贈作品特展」。

鄭麗君表示，從林玉山老師一生創作的寫生稿及畫作，可以看到他反覆凝視著故鄉、土地、生命、人、動物，即使歷經不同文化、政治的轉變，不變的是對臺灣鄉土及生命的熱愛，開創出臺灣繪畫的特色。林玉山也育才無數，並組織民間畫會，讓臺灣的藝術被世界看見。

文化部支持國美館重建臺灣藝術史，用當代多元視野進行藝術史研究，同時推動藝術史及藝術教育，讓下一代感受藝術家創作。

國美館館長林志明表示，林玉山家屬慷慨捐贈膠彩、作品及寫生稿、冊作品，以圖幅計數量逾2,500件。國美館具有保存、修護、研究、出版及數位科技運用的責任，本次展覽規劃新媒體互動區，展出「蓮池互動裝置」，結合最新AI科技與視線推定技術，使觀者透過肢體的移動與畫作產生互動。

林玉山家屬捐贈代表林柏亭表示，繼承父親的願望將作品捐給美術館是一件對的事，此次有三個家族將珍藏多年林玉山早年的水墨、膠彩畫作品70件與2,500餘圖的寫生圖稿作品贈予國美館，為文化部重要政策計畫民間響應之大批藝術品捐贈案。

林玉山捐贈作品特展有五大主題：花卉禽鳥、動物、人物、風景，以及難得一見林玉山寫生手稿。精選展出作品包括1923年林玉山17歲所繪第一件虎畫「下山猛虎」，2004年最後遺作「蔭翳蔥庇」（鄭善禧題字）。

(工商 )