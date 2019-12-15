張善政，一進場就受到民眾夾道歡迎。（戴上容攝）

現場旗海飄揚支持者爆滿。（戴上容攝）

重現國瑜夜市盛況。（戴上容攝）

前行政院長張善政、挺韓五虎將與在地國民黨議員三重團結昨晚間出席「韓國瑜、李翁月娥三重競選總部成立大會」力挺國民黨禮讓給無黨籍的李翁月娥，主辦單位高喊現場來了近萬名支持者，現場也重現「國瑜夜市」盛況，近百攤攤販齊聚，旗海飛揚，支持者高喊的「凍蒜」聲不絕於耳。

國民黨與無黨籍晚間在新北市三重體育場舉行大造勢，大咖雲集，國民黨副總統候選人張善政、挺韓五虎將與新北市黨部主委李乾龍、在地議員蔡明堂、王威元、黃桂蘭，還有百位里長到場支持。

擔任嘉賓的張善政，一進場就受到民眾夾道歡迎，上台致詞先讚揚李翁月娥表示，「第一次看到看過造勢場合有100多位里長到場支持，因為李翁月娥在地方服務了30年，大家喜歡她喜歡的不得了！」。

張善政表示，民進黨一直杯葛國民黨的好法案，他當時不屬於任何黨派，對此「覺得很心疼」，他怒批民進黨「成事不足，敗事有餘」痛批「民進黨沒做任何好事」，像是一例一休、能源政策、公投等。

張善政怒批，民進黨選舉前大撒錢，把子孫的錢也全部花光光，像是能源政策，把核能廢掉後要多花2500億，離岸風電的合約簽給外國廠商20年近五兆負債將債留子孫。

張善政也指出，台中火力發電廠因為之前被國民黨罵很兇「把台中人的肺都搞壞了」，竟然把火力發電的煤移到高雄、新北來燒，「好的政府要顧皮包，也要顧健康」他指台灣現在是肺腺癌比例的第二名，只比北韓好，呼籲大選民一定要「下架蔡英文、下架民進黨」。

國民黨新北市黨部主委李乾龍致詞表示，國民黨被民進黨糟蹋的很嚴重，所以現在要把民心找回來他現在勤跑基層，「每天都朝拜萬民」，他痛批民進黨現在連四維、八德、五倫都不知道，民進黨現在在立法院是多數的暴力，像是公投明明沒通過，立法卻強行通過，痛批「傲慢」，錢都亂花，讓民眾苦哈哈。

李翁月娥表示，三重一定要有自己的立法委員，十幾年來三重缺乏會做事的立法委員，她揹著造勢娃娃已經半年，投資在孩子身上是最大的財富，因此她力推666政策，讓孩子一出生享有政府補助6萬元外，每年政府補助6萬直到6歲；此外，她強調自己深耕地方，讓「大家找得到、叫得到、也喊得來」。

(中時 )