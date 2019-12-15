余天15日在三重二二八公園舉行造勢晚會，現場聚集約數千人場面熱鬧，因此次三重綠營面臨李旻蔚脫黨參選瓜分選票，讓余天選得辛苦，昨綠營支持者全力動員，全力想守住三重這一席。
賴清德上台助講時指出，三重是民主聖地，2008年民進黨最艱困時，余天為民進黨拿下三重，今年初補選，又擊退韓流成功收復三重，若明年能拿下這席立委，民進黨在立法院肯定過半，台灣會更進步。
蘇貞昌則說，中美貿易大戰，全世界都很慘，只有台灣是贏家，就是因蔡英文政府領導有方，台灣經濟不斷向上，才讓政府能施行減稅，共500萬民眾受惠，未來蔡政府還會推動更多政策，增加對長者、小孩、漁民、農民照顧。
鄭文燦指出，三重這席立委相當關鍵，余天好不容易在年初立委補選獲勝，現在爭取連任又面對分票危機，相當辛苦，呼籲選民要集中選票，力挺最認真的余天，讓他與民進黨一起顧台灣。
(中時 )
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