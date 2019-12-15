高以翔（Godfrey）個性溫暖陽光，生前以好人緣著稱，他今（15日）告別式剛好就是一個陽光普照、適合他放心高飛翱翔的日子，數十位藝人好友、數百親友及粉絲前來送他最後一程。他與藍鈞天、丁春誠、陳紹誠的「時尚F4」也最後一次悲傷合體！「時尚F3」事後都在社群軟體哀悼摯友，許久未公開露面的陳紹誠難過表示：「我們四個真的很久沒聚一起，沒想到這是近來第一次相聚，也是最後一次。Bro，我們三個都很想你，也會一直想念你！」令人看了都忍不住鼻酸。

陳紹誠、藍鈞天、丁春誠出席高以翔告別式，「時尚F4」永遠四缺一。（影視攝影組攝）

陳建州、范瑋琪夫婦一起出席高以翔告別式。（影視攝影組攝）

高以翔「放心高飛」的這一天，圈內好友不缺席，陳建州及范范夫婦、毛加恩夫婦、艾力克斯及李詠嫻夫婦、李易及六月夫婦、「時尚F3」丁春誠、藍鈞天、陳紹誠以及連凱、曲艾玲、錦榮、聶雲、楊千霈、王陽明及岳母、汪東城、姚元浩、袁詠琳、李威、倪雅倫、楊晨熙、林莉、簡浩、王棠云、小蜜桃、廖曉喬、葛仲珊、王宏恩、林莉、孫芸芸、楊秀蓉、詹姆士、唐志中、海裕芬、金寶三、恬娃、許維恩等人皆來送他最後一哩路。

藍鈞天紅著眼眶離開時被記者團團圍住，只蹦出一句「大家辛苦了」，他事後在臉書寫下送別至交心情：「這是一場美麗的道別！」並表示「你的生命是個祝福，你的記憶是個寶藏，對你的愛超越文字，對你的思念無法衡量」，「我不能向你保證我以後想到你不會掉眼淚，但是我答應你我們都會好好的！」

藍鈞天出席高以翔告別式。（影視攝影組攝）

陳紹誠說，「今天老天也為Godfrey作美，天氣很好。告別式很溫馨，讓現場所有人都回憶起Godfrey這個內向的大男孩，也讓大家能將他帥氣及靦腆的一面永遠記著」。他本來一直告訴自己別難過，但當唱名「好友時尚F4」時，他們3人走上前，「看到Godfrey帥氣微笑的照片就在我面前時，我實在忍不住眼裡開始有淚珠，當我行禮時，眼淚更不停的隨著鞠躬兩行流下止不住」。

陳紹誠等心情平靜點後搭著另兩人肩膀說：「有空我們要多聚聚。」但講完後馬上又落淚了，「因為我知道我們每次相聚都會想到將永遠缺席Godfrey」。此外，丁春誠也在IG寫道：「這是一個美麗晴朗的日子，上帝張開了臂膀歡迎他進入一個更美好的世界。」

連凱出席高以翔告別式。（影視攝影組攝）

3年前在電視劇《遇見王瀝川》劇中飾演高以翔哥哥的連凱，哀痛親送「弟弟」最後一程。連凱表示，高以翔個性善良，沒有負面消息，他很欣賞對方。更表示自己多年來一直抵制真人秀節目，身為演員的他，曾在拍戲中看過好幾次鋼絲斷裂的危險情況，更何況是節目，藝人的安全沒人能保證，認為這次就是節目組的疏失。

曲艾玲出席高以翔告別式。（影視攝影組攝）

曲艾玲哭到鼻子通紅，哽咽表示：「我在心裡對以翔說，我們一定會在天上見，希望再次看到他非常溫暖的笑容，他永遠活在我們家中，沒有離開我們。放心地走吧。」聶雲也不捨地說：「真的很想他溫暖陽光的一面，really miss you，Godfrey！」

聶雲出席高以翔告別式。（影視攝影組攝）

艾力克斯、李詠嫻出席高以翔告別式。（影視攝影組攝）

王宏恩說他知道Godfrey很喜歡唱歌，「還好上帝沒給他唱歌的天賦，不然我們真的會沒飯吃！我剛在心裡跟他說，你到天堂後就盡情唱，在那邊準備好你的錄音室。我們有機會會在天堂遇到，再一起練唱」。

六月、李易出席高以翔告別式。（影視攝影組攝）

李易事後受訪表示，追思會時看著那些影片真的很難過，他不斷流淚大哭，尤其聽到高媽錄音給兒子那一段，就像一般媽媽對兒子說的話，讓為人父母者聽了尤其心痛。他希望大家用以翔的精神好好活下去，「我跟他同期出道、一起進傑星，雖然已經那麼多年沒聯絡，但永遠在想到高以翔這個人時，就會知道他是這麼溫暖、大家都喜歡的男生！所有人對他的感情都好真實 好愛他！」

(中時 )