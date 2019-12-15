2020大選迫近，蔡英文總統儘管民調領先，但民進黨在去年底九合一敗選的陰影揮之不去，為求絕對制霸，傾國家資源打選戰，把國家機器運作成選舉機器。內政部政次陳宗彥公開指導新住民「看到民進黨、蔡英文蓋下去」、「投小黨是浪費」，將行政中立的鐵律拋諸腦後，心裡只有一黨之私，而無民主法治，這種政務官讓中華民國蒙羞，應該下台。

陳宗彥強辯，他是在下班時間為民進黨站台不算違法，但即使如此，也不能假藉宣導選務之名，指導新住民投票，甚至如何投廢票，陳宗彥違反行政中立是明確的事實，民進黨豈能護短？國人豈能容忍他繼續以內政部資源為民進黨助選？

民進黨政府利用國家資源打選戰，已是罄竹難書。民進黨發動修法，讓公投與大選脫鉤，解除執政壓力。有綠委利用移民署、內政部活動，或是結合教育部推廣新課綱，安排發放綠營文宣。

農委會更是大開利多，大型農機具可以補助、農地農用可申請獎勵金，農產品價格一有失衡跡象，立刻花錢補助。農委會成了民進黨競選總部福利委員會，被酸成「發錢會」。

農委會不僅會發錢，還會為蔡英文攻擊對手。韓國瑜多年前向台肥貸款買房，農委會什麼時候不查，偏偏韓國瑜要選總統，就拿出來查辦，甚至要移送台肥，韓國瑜失業時，怎麼就沒問題？

外交部則彷彿是蔡英文競總發言人，部內優秀的外交官被網路霸凌，甚至可能因此導致輕生，外交部卻護航與網軍關係深厚的駐日代表謝長廷，這邏輯實在令人看不懂，「卡神」楊蕙如因「侮辱公署」被起訴，作為公署本身，外交部沒譴責楊，要求檢調查個清楚，反而將要求真相的國民黨立委移送法辦？

教育部為替民進黨「固票」，多次行文大專院校，要求在1月11日投票前結束期末考，好讓學生返鄉投票。

民進黨選舉選到這樣，實在可悲！整個政府好像都在考慮如何延續政權，而不是在考慮如何讓台灣人過得更好，好像在蔡政府做官，就要想辦法幫忙民進黨連任，竟然還敢大言不慚說沒有國家機器介入？國家機器今年動得可厲害的！

(中時 )