歐盟成員國的領導多數同意，核能將成為歐盟解決碳排方案的一部分，希望各成員國利用核能，趕在2050年之前實現碳中和。

美聯社報導，歐盟國家元首認為，應該將核能視為應對氣候變化的一種方式，並列入氣候目標協議的一部分。儘管波蘭沒有立即同意該計劃，但核能的特許權足以讓捷克共和國和匈牙利予以批准。

兩國得到了法國的支持，法國是核能發電佔比最高的國家，在60％以上。他們設法打破了包括盧森堡、奧地利和德國在內，幾個對核能持懷疑態度國家的抵制，終於在會議結論中，明確提及核電納入綠能轉型的結論。

捷克總理安德烈‧巴比斯(Andrej Babis)說：「核能就是清潔能源，我實在不知道為什麼人們對此有疑問。」

斯洛伐克總理彼得‧格里尼（Peter Pellegrini）也說，如果沒有核電發電，歐盟將無法實現巴黎氣候目標。

波蘭沒有核電廠，全境的發電仰賴大量的燃煤火力發電，因此他們也在推動核電廠計畫，否則碳交易對他們將會很不利。

歐洲理事會在其最終備忘錄中，確認有必要確保能源安全，並尊重成員國決定其能源結構和選擇最合適技術的權利。一些成員國表示，他們「將核能作為其國家能源結構的一部分。」

這個決定將使未來的核電項目，有資格獲得數十億歐元的支援資金，這將作為歐盟委員會新任主席烏爾蘇拉·馮·德·萊恩（Ursula von der Leyen）在其「歐洲綠色交易」的一部分。

歐洲綠色交易包括碳交易，還有綠能投資獎勵。最近幾週，歐盟國家正在對綠色交易進行討論，主要癥結就在於，是否可以將涉及核能的金融產品標記為綠色。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說：「捷克和波蘭要求明確提到核能，這是因為我們不能要求目前依賴60％或70％煤炭的國家，在一夜之間轉向所有可再生能源，因此核能的使用，對確保歐盟成員國不依賴天然氣或電力進口，至關重要。」

核能是明確的低碳發電，是歐盟28個成員國中，有14個成員國有核電廠，是主力能源結構的一部分，約佔歐盟發電量的30％。一些科學家認為，在過去的半個世紀中，核能發電抵消化石燃料的燃燒量，大約阻止了600億噸的二氧化碳排放。

然而，一些環保主義者對於像車諾比核電事故，和福島核電事故這樣事故再次發生的可能性表示擔憂。他們敦促歐盟的可再生能源，只列入風能和太陽能這樣的自然能源。比如歐洲議會綠黨主席斯卡·凱勒（Ska Keller）就明確反核，他告訴美聯社，「核能仍然是完全不安全的，鈾燃料的提取和精煉仍然非常耗費能源，而且我們仍然不知道如何處理核廢料。核能不是可再生能源，不是環境解決方案，這絕對是錯誤的方向。」

(中時電子報)