台中市府團隊對台灣燈會施工品質上緊發條，全面預先檢視台灣燈會配電設施。（盧金足攝）

2020台灣燈會在台中，創下台灣燈會展期最長紀錄，台中市府各單位動起來，施工品質上緊發條，全面預先檢視台灣燈會配電設施；研考會與機水電委員及勞動檢查處檢視展區工程，針對安全設施及重要配電盤配線、線路安裝及防止感電安全措施等進行查察。

研考會指出，台灣燈會副展區位於文心森林公園，從確認到開始籌備的期程相當短，但燈區的安全品質不能打折，勘查就是要確保施工的專業品質。

研考會主任祕書黃銘暉說，與歷年燈會舉辦的籌備期至少2、3年相較，台中市必須在不到1年時間完成籌劃及施工，對市府團隊是艱鉅挑戰，但也是展現團結力與執行力的重要時機，雖然籌備期短，工程品質要求到最佳水準。

黃銘暉強調，文心森林公園副展區配置有相當多的大型花燈、互動裝置及燈具，為營造燈光效果，電力傳送穩定度相當重要，尤其展期長達65天，電力配線也有專業技術，施工期間必須進行不斷的測試。

養工處表示，將會依此次勘查的建議事項依序調整，期待開展帶給民眾絕佳視覺感受；勞動檢查處同時也提醒施工期間的勞工安全。

台灣燈會位在文心森林公園的燈區，以童趣樂園為主題，策劃理念以孩童、歡樂為核心，規劃各種節慶場景、童話故事燈區，打造市中心兒童森林樂園，呈現親子歡樂、活力宜居。

市府指出，2020台灣燈會副展區將在12月21日於文心森林公園搶先開燈，文心森林公園周邊有大型賣場，附近公益路與文心路周遭有相當多美食餐廳林立，相當適合大朋友及小朋友一同賞燈遊玩，主展區接續在2020年2月8日至23日於后里花博園區登場，串聯周邊城市觀光資源和節慶活動，讓更多人看見充滿活力創意的台中，也盼帶來更多觀光人潮與商機。

(中時 )