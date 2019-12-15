《紐時》報導美國政府今年9月秘密驅逐2名中國大使館外交官。知情人士透露，原因是他們逕自開車進入維吉尼亞州一機密軍事基地，無視守衛阻止。美官員表示，事件顯示在美中升高地緣政治與經濟角力之際，川普政府對中方疑似間諜活動採取強硬作法。

美國1987年曾經驅逐兩名中國大使館人員。這是美國政府時隔30多年後，再度因為懷疑中國外交官涉嫌間諜活動而下驅逐令。

知情官員表示，今年9月，2名中國外交官各自帶妻子共乘一車，開到維吉尼亞州諾福克附近一座機密軍事基地，此基地駐軍包括特種部隊。警衛發現對方沒有許可，要求他們進入後迴轉離開。但中國官員的車卻筆直向前，最後被消防車攔路才停下來。

知情官員指出，中國外交官聲稱聽不懂警衛的英文指示，他們只不過是迷路了，美方官員感到懷疑。雖然不知道對方動機，但美方認為，至少有一名外交官實際上是情報人員，這麼做是為了測試基地的戒備。假如他們順利進入，中方可能派出層級更高的情報人員來刺探。

美方官員表示，最近幾個月，持外交護照的中國官員「膽子愈來愈大」，時常沒有事先通知就現身研究機構或者政府單位，這次闖入軍營的事件，只不過是最明顯的例子。

事件發生數周後，美國國務院10月16日宣布限制中國外交官活動的嚴厲規定，要求他們在拜訪地方政府、州政府、教育與研究單位之前，需要先提出通知，所有中國在美國本土與屬地的使館比照辦理。

當時一名美國國務院高級官員表示，中國政府幾年前就規定美國外交官若要離開駐在地到其他地方或拜訪某些機構，都要申請許可，美國政府現在才做出相應的規定。

(中時 )