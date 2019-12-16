美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）駁斥川普內閣透過與其他國家的貿易限制政策，將美元當作武器的說法。

穆努欽14日在卡達舉行的「杜哈論壇」（Doha Forum）表示：「容我說清楚，美國並未將美元當作武器。美元被當作全球儲備貨幣，對此我承擔著重責大任，而且美元相當強勁，有時川普總統認為美元太過強勁。」

穆努欽說：「美元強勁是因為美國經濟穩健，民眾想要持有美元，以及美元的安全性。因為這些原因，美國採行制裁措施時相當謹慎，每一項制裁我都會親自簽署。」

穆努欽解釋，美國對伊朗等國家實行制裁，目的是避免戰爭。他表示：「美國採行制裁措施的原因是，這是全球軍事衝突的重要替代方法。所以不論是北韓、伊朗，還是全球其他國家，美國嚴肅看待實行制裁的責任。」

大陸和歐洲官員積極想讓人民幣和歐元成為美元的替代貨幣，不論是在儲備貨幣或交易方面，尤其在美國擴大採用制裁手段，和大舉開徵關稅等貿易保護主義措施盛行之際。

川普內閣對多國實行制裁，包括不得用美元與伊朗、北韓和其他國家進行貿易，藉以向這些國家施壓，停止被華盛頓視為是有損美國利益的行動。

因此部分國家開始利用歐元或其他替代貨幣，包括人民幣和虛擬通貨，來規避美國制裁。法國、德國與英國在2019年稍早開發出「支援貿易通匯工具」（INSTEX），利用歐元繞過美國對伊朗的制裁。

人民幣在2016年進入國際貨幣基金（IMF）的特別提款權（SDR）貨幣籃子，加入美元、歐元、日圓和英鎊的行列。IMF表示，此舉將增加人民幣被作為國貨儲備貨幣的吸引力。

根據IMF數據，美元在全球儲備貨幣的比重由2001年的高點73％，降至2018年底的62％。

(工商 )