高以翔女友Bella一頭長髮染成暗紫色。（粘耿豪攝）

高以翔告別式15日舉行，眾多親友到場送他最後一程，23歲女友Bella也一路相隨，就有網友注意到Bella悄悄改變髮色，原本的一頭鬃色長髮染成了暗紫色，而背後原因全是為了高以翔。

Bella連日來忙著高以翔的後事、神色憔悴，今被發現大拇指上及小指仍戴著代表「生死不變的誓約」的尾戒，足見兩人深厚感情。

而高以翔生前是NBA湖人隊詹姆斯的粉絲，紫色就是湖人隊的應援色之一，Bella不只染了紫髮，連指甲色都是紫色系，全都是高以翔的最愛，讓粉絲看了揪心不已。

(中時電子報)