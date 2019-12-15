高以翔女友Bella一頭長髮染成暗紫色。（粘耿豪攝）
高以翔女友Bella一頭長髮染成暗紫色。（粘耿豪攝）

高以翔告別式15日舉行，眾多親友到場送他最後一程，23歲女友Bella也一路相隨，就有網友注意到Bella悄悄改變髮色，原本的一頭鬃色長髮染成了暗紫色，而背後原因全是為了高以翔。

Bella連日來忙著高以翔的後事、神色憔悴，今被發現大拇指上及小指仍戴著代表「生死不變的誓約」的尾戒，足見兩人深厚感情。

而高以翔生前是NBA湖人隊詹姆斯的粉絲，紫色就是湖人隊的應援色之一，Bella不只染了紫髮，連指甲色都是紫色系，全都是高以翔的最愛，讓粉絲看了揪心不已。

數十星友心痛淚別高以翔！陽光普照的日子送他「放心高飛」
汪東城到高以翔告別式戴球帽有深意！背後是滿滿想念
緊急取材》以翔再見 女友哭腫眼不脫尾戒生死不變

(中時電子報)

#高以翔 #追我吧 #浙江衛視 #猝逝 #昏迷 #娛樂 #身亡 #去世 #過世 #運動 #急救 #健康 #猝死 #生活