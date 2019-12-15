反空污大遊行15日於高雄登場，空汙爭議延燒．經濟部表示，根據環保署公布委託研究顯示，整體產業生產所產生的空氣污染物約僅占1／3，且經濟部除要求台電、中鋼等國公營事業積極改善排放外，也將對民間企業擴大推廣空污防制技術標竿學習，達成產業發展與環境兼顧的目標。

經濟部指出，從2017至2025年，中鋼、台電、中油等國公營事投入空汙改善工程經費破千億，其實經過過去數年的努力，空汙防制已大有進展，如與20年前相比，台電空氣污染物（粒狀物、硫氧化物及氮氧化物）合計削減85％，且相較去年心也減少40％，顯示空污排放改善見效。

遭批汙染王的中鋼董事長翁朝棟也強調，「即使許多環保設施，在國際間主要用於新建鋼廠，中鋼仍比照辦理，如同穿著西裝改西裝，仍積極落實中！」如今年7月動工、約3個巨蛋大的「煤礦封閉式建築第一期工程」等工程未來先後完工後，其粒狀物空污防制效率將達98％。

經濟部表示，至2025年間，台電、中油及中鋼等將先後投入各項環保設備改善措施，其中台電將推動9項空污改善計畫，總共投入經費702.29億元，預期完成後，每年可減少TSP 398噸，SOx 7,118噸，NOx 15,464噸。

中油將推動32項空污改善計畫，總共投入經費107億元，預期完成後，每年可減少TSP 71噸，SOx 676噸，NOx 737噸，VOC 233噸。中鋼也有11項空污改善計畫將陸續推動，總共投入經費125億元，預期完成後，每年可減少TSP 440噸，SOx 2,226噸，NOx 941噸。

(中時 )