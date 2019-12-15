國民黨不分區立委提名人陳以信在辯論會中，指稱 民進黨副總統候選人賴清德曾與中國國台辦主任會見，沒有資格批評退將吳斯懷。賴清德辦公室今天反駁，強調賴不曾與國台辦主任會見，民進黨的重要公職，在對中國的交流中，也未曾有過類似吳斯懷之流的言行。

賴辦指出，國民黨提名吳斯懷成為台灣社會重大爭議，並不在於他是否去過中國，而是身為一個軍人，卻在公開場合向中國的國歌致敬；在中國的節目上公開支持解放軍在南海設立防空識別區，破壞區域穩定與國家利益。

吳斯懷甚至在香港出席一國兩制論壇時，批評自己國家的民主，「這樣的作為不但自失武德，更讓人不得不懷疑其對國家的忠誠」。而這樣的人被提名為代表政黨價值的不分區代表，當然會引發社會的憤怒。

賴辦認為，國民黨此刻應該認真傾聽國民的聲音，回應人民對於其不分區安排的疑懼，諸如陳以信這種只想轉移焦點，甚至不惜說謊的做法，無法挽回人民的信賴。

賴辦強調，事實上，賴副總統候選人不曾與中國國台辦主任會見，而民進黨的重要公職，如當年的陳菊市長等，在對中國的交流中，不僅未曾有過類似吳斯懷之流的言行，相反的更能堅持台灣人民、國家的基本立場，這點見諸當時所有媒體報導，都可以看到。

(中時 )