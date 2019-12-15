冬盟15日冠軍戰，社會人以4比2擊敗日職紅隊拿下隊史首冠，也是他們今年賽季首次擊敗紅隊，賽後總教練石井章夫非常開心。對於此屆目標，石井以過去亞錦賽對過劉致榮為例，希望選手適應145到155公里的直球。

日本社會人隊先發投手岩本喜照先前有對戰日職紅隊兩場，總教練石井章夫表示岩本已經慢慢熟悉對方打者習性，有抓到節奏，因此冠軍戰才有5局僅失2分的好表現。

此屆各隊選手都有火球男，參加冬盟前，石井章夫就說，「亞錦賽看到劉致榮，打者都跟不上他的球速，這次給選手的主題，就是如果要站上國際賽舞台，必須適應145到155公里的直球，這方面選手還沒做好，未來還要繼續加強。」

不過明年社會人因為受到2020東京奧運的影響，因此時間上無法配合冬盟，下屆無法參賽，讓石井章夫深感可惜，「日本業餘代表隊徵召會透過冬盟來強化，所以這個賽事對業餘是必經過程，未來希望還能來參加。」

(中時 )