美國總統川普向來喜歡利用推特對外發言，他在12月12日狂發123則推文（含轉推），創下單日新高紀錄。

美國聯邦眾議院司法委員會通過彈劾川普的兩條條款，是川普推文爆量的原因。司法委員會以23票對17票，通過濫權與妨礙國會調查的彈劾條款，本周將在民主黨居多數的眾議院進行全體表決，接下來由共和黨掌握的參議院接手，川普有可成為美國第三位遭彈劾的總統。

彈劾調查進一步激發川普的推文數量。相關主題的推文在11日有77則，8日更多達105則。內容大多是宣稱自己的清白，和轉發支持者的評論和影片。

此外，年僅16歲、獲選《時代雜誌》年度風雲人物的瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg），也是川普在推特的批評對象。

川普先前的推文爆量紀錄發生在2019年9月，是川普在推特最忙碌的月份。根據美國政治網站Trump Twitter Archive統計，川普在9月發了多達797則推文，平均每日超過26則（包含轉推），讓川普入主白宮以來的推文數量累計超過1.1萬則。

統計數據顯示，2019年截至9月底，川普平均每周發出83則推文，比2018年的每周58則增加43％，更較2017年的每周44則激增91％。

川普不只是推文增加，轉推也更多。2019年川普平均每周轉推38則推文，較2018年的每周9則與2017年的每周6則，激增326％。

川普除了透過推特大抒已見，演講也有越來越長之勢。統計顯示，2019年川普的演講長度較2018年增加26％，目前為平均1個小時又22分鐘，相較於2018年的1個小時又5分鐘，和2017年的59分鐘。

在川普10場最長的演講中，有7場是在2019年發表，值得一提的是，截至9月，川普只發表過11次大型演說。

(工商 )