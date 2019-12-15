韓國瑜在臉書提出「青年三箭」政策。（圖／取自韓國瑜臉書）

對於主計總處資料顯示，20至24歲的青年失業率達12.86%，不僅是整體失業率的3.5倍，也等於台灣平均8個年輕人當中，就有1名正處於失業困境，韓國瑜呼籲，不要讓生活壓力讓青年失去戰鬥力！

韓國瑜15日晚間在臉書感傷指出，現任政府口口聲聲說經濟變好，越講我們越心傷，因為薪資收入早就跟不上物價及租金等生活成本的成長，從過去的低薪資、低保障、高物價的「新貧世代」已經衍伸到「青貧」、「薪貧」，甚至被迫「啃老」！

韓國瑜拋出「青年政策三支箭」：自立成家基金、青銀共居、根留台灣。

一是「錢給你，做自己」以政府基金最為信用保證，讓年輕人可以申請自立成家創業的低利貸款。

二是「住一起，省到底」鼓勵青年和銀髮族一起共居，活化閒置老屋。

第三則是「留下來，我挺你」不要怕投資年輕人，對返鄉青年要給予更多的協助。

韓國瑜強調，政府擔保提供500億青年低利貸款，至少嘉惠5萬條青年好漢，對於年輕人的未來一定會大力投資、傾力相助。

(中時電子報)