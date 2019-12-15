知名玫瑰藝術家、「古典玫瑰園」連鎖集團創辦人黃騰輝，在上海市收藏協會邀請下，目前以「殘念--黃騰輝藝術回顧展」，在上海新天地一號藝術會所，展出他從藝術早期玫瑰時期、近年的抽象風格，以及過渡時期的作品共二十幅。12/14開幕展當天，包括上市集團董事長，銀行行長、畫廊、收藏機構、上海文化界人士等約150位到場參觀。

「我常覺得人生的苦，不在於無常而是在自我的枷鎖」，黃騰輝認為，世界上從來沒有真正的死亡，只是在不同空間不同的形式存在；而藝術家最重要的是忠誠地面對自已，創作是把自身對生命的體悟放在一個能和自己、和宇宙對話的關係中，在色彩與形體、時間和空間變異中，呈現一種歷經毀滅又賦予重生的完美。

擁有多重身分的黃騰輝，既是企業家也是藝術家，初期創作以「玫瑰」為主題，也成為他在藝術創作上的獨特標誌。他的玫瑰作品曾被印刷在VISA卡和Master卡上；亦曾為英國皇家品牌設計女王登基和英國王子大婚紀念瓷器，由於其作品國際能見度高，數十個國家都有收藏者。

2008年開始，黃騰輝的藝術創作開始融入宗教、音樂、季節氣候、星空、宇宙等超現實寓意的內容，風格也從表現主義風格轉向了抽象風格；2012年，他進入北京清華大學哲學研究所研讀美學與哲學，創作表現上更追求形而上美學，以充滿想像力與色彩詭譎多變的象徵手法自由與靈活地創作，畫面上靈性地分布各種象徵與符號，充滿韻律感。

知名藝術評論家黃文叡指出，黃騰輝的抽象作品，在破壞中讓色彩彼此交融，同時形塑另一種新的意象，不管是重新詮釋中國山水，還是側寫褪盡光環的故宮，或僅是個人情感的抒發，都能在灰飛煙滅中重新探尋那些稍縱即逝的記憶，透過刮刷的技巧，巧妙再造時間背後的意象，在抽象的畫面中承載著強烈的個人表現，在破壞中同時再造新語境。

展覽主辦單位-上海市收藏協會新任會長張堅指出，藝術收藏是人類需求從物質上升到精神的一種趨勢，在收藏的學習過程中也要從純粹的視覺欣賞向對生命本質的拷問進階，黃騰輝的作品就是這樣一個窗口，引人探究和深思。

黃騰輝表示，上海新天地一號藝術會所展至2020年1月中；2月預計登陸洛杉磯藝博會，美國個展預計2020年底在紐約舉行。

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