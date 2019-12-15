電動車龍頭特斯拉執行長穆斯克就是狂，大膽進軍自駕車、太空旅行等未知領域不說，還常在推特上大放厥詞。講到投資不動產更是砸錢不手軟，他也採取多數超級富豪慣用的掃房策略，將鄰近一整條街房產通通打包買下。

《華爾街日報》報導，過去7年內，穆斯克個人及與他相關的有限責任公司，在洛杉磯貝沙灣（Bel-Air）下城區和中城區的兩條街上置產，一共掃進6間宅邸。此處是名流匯聚之地，附近有貝沙灣飯店（Hotel Bel-Air）。

將特斯拉北加州總部附近的一處百年歷史莊園算在內，穆斯克與旗下公司共斥資約1億美元（約合台幣31億），購入這7件房產。

蘇富比國際房地產經理人艾迪斯（Brian Ades）透露，2012年穆斯克買下他在洛杉磯租了3年的殖民地風格豪宅。紀錄顯示，同一條街上還有2棟房屋，登記在與穆斯克有關聯的有限責任公司名下。

(工商 )