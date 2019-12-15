研究機構IHS Markit最新報告預估，全球監視攝影機數量在2021年底前將超越10億支，較今日的7.7億支暴增近三成，而中國大陸仍然佔據半數以上。

報告指出，隨著各國政府與企業加強投資安全網絡，全球監視鏡頭數量在2021年時將大幅攀升，多數集中於大陸，美國也不遑多讓。而印度、巴西與印尼等人口眾多的新興國家也將協助推動監視器數量成長。

IHS Markit分析師菲利普（Oliver Philippou）表示，隨著越來越多學校、購物中心與辦公室試圖強化場所安全，美國監視攝影機數量將從去年的7,000萬支攀升至2021年的8,500萬支。

若以監控密度來看，美國與大陸實際上差別不大。美國平均每4.6人便有一支監視鏡頭對準他們，大陸則是每4.1人便有一支。

菲利普指出，大陸監視器數量暴增，主因在於政府試圖透過此方式監控公眾。此外，城市監控隱然形成一股潮流，也帶動監視器需求往上成長。

(工商 )