台中市西屯區長陳寶雲（左七）向全國各地民眾展開雙臂歡迎，遊客來台中賞燈，可以到文心森林公園觀賞以童趣樂園為主題的花燈秀，同時也邀請蒞臨緊鄰副燈區的西屯區遊玩。（盧金足攝）

台中市西屯區公所為台灣燈會強力行銷，獲地方熱烈響應。（盧金足攝）

「西屯區已經準備好了！」台中市民政局長吳世瑋、西屯區公所區長陳寶雲，與當地里鄰長、商圈點亮台灣燈會觀光商機。（盧金足攝）

「燈」峰造極，全市動起來！台中市西屯區公所以「文化觀光拚經濟」為主題，製作特色花燈車，在知名逢甲夜市舉辦花燈車點燈儀式，邀請逢甲大學以熱舞及薩克斯風演出共襄盛舉，鄰近商圈的逢甲里長廖婉菁與志工團隊穿著親手縫製的逢甲美食服裝載歌載舞，帶動歡樂氣氛。民政局長吳世瑋帶領建設局主任秘書謝公耀、西屯區長陳寶雲、里長及貴賓們共同啟動亮燈儀式，全場洋溢歡樂氣氛。

吳世瑋表示，2020年台灣燈會的主燈區后里森林園區將於明年2月8日開展，副燈區則在21日於文心森林公園開幕，活動精彩令人期待，主燈區內規劃有「29花燈車燈區」，將在12月20日由文心森林公園出發遊行台中一圈，為台灣燈會副燈區揭開序幕。

「西屯區已經準備好了！」陳寶雲強調，要用最歡欣鼓舞的心情迎接來自全國各地的遊客，西屯區花燈車搭配秋紅谷生態公園、東海路思義教堂等景觀意象，以「文化觀光拚經濟」為主題，兩側底部以筏子溪為意象，特別設計逢甲商圈Q版娃娃拿著招牌美食珍珠奶茶及雞排，邀請民眾到逢甲商圈逛街吃美食，車頭以秋紅谷造景做包覆，造型相當吸睛。

花燈車師傅以30天的時間精心打造完成，特別選在全台最著名的逢甲商圈舉行點燈儀式，不僅能吸引國內外觀光客的目光，更能行銷台中市觀光亮點，活絡商圈經濟。

陳寶雲領軍西屯區公所，向全國各地民眾展開雙臂歡迎，遊客來台中賞燈，可以到文心森林公園觀賞以童趣樂園為主題的花燈秀，同時也邀請蒞臨緊鄰副燈區的西屯區遊玩。

西屯區公所精心規畫出4條適合親子同樂的旅遊路線，有知性懷舊之旅、休閒健康之旅、創意時尚之旅及落羽松秘境的親子共遊之旅，邀請大家揪伴賞花燈遊西屯！

(中時 )