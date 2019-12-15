（逢甲商圈裝置藝術今晚正式啟用。圖／曾麗芳）

每年吸引上千萬人潮前來觀光購物的逢甲商圈，在經濟部中小企業處及台中市政府經濟發展局輔導下，今（15）晚7點舉辦「2019創意在逢甲，無限新勢力-裝置藝術啟用典禮」，在逢甲商圈的人行道處設立新的裝置藝術，藉此美化逢甲商圈、營造舒適氣氛與觀感，並藉此推廣行動支付消費方式；民眾在消費之餘，還能參加抽獎活動！

主辦單位表示，活動期間，凡於活動合作店家消費滿200元即送1張抽獎券，滿400元即送2張，以此類推；此外，凡於逢甲商圈的臉書上打卡拍攝裝置藝術品上傳者，可憑打卡資料獲得抽獎券1張，現場採用電腦隨機抽獎，增添了抽獎的公平性，獎項有iPad mini、Apple watch Nike、JBuds Air真無線藍芽耳機等，邀請民眾前來逛街消費。

中市經發局長張峰源表示，逢甲商圈是國內外觀光客到台中的必遊景點之一，每年觀光人潮約達1,000萬人次以上，此次活動不僅是裝置藝術的啟用儀式，更透過抽獎活動吸引民眾前來遊逛、消費，活絡逢甲商圈的商業發展！

台中市逢甲商店街管委會表示，積極推動逢甲路商店街假日徒步區機制，提供消費者還有來自各地的旅客舒適且安全的購物環境，但商圈內人行道旁的花台已相當陳舊，需重新整頓周邊環境，希望透過本次的改造計畫打造入口新意象，提供行人們更舒適、友善的行走空間，並架設新的裝置藝術來美化商圈環境，帶動周邊良性循環，吸引消費者前來逛街、拍照打卡，藉此來提升商圈發展。

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