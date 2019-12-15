向來「洋將運」不太好的裕隆納智捷，這次更換洋將的速度也太快了吧！裕隆15日以75比85不敵台啤，苦吞本季首敗(1勝)，沒想到裕隆執行教練李啟億賽後隨即放話，已經有打算更換小洋將維克，「用他還不如用全本土應戰！」

明年1月才滿23歲的維克，儘管來自美國籃球名校堪薩斯大學，卻沒任何海外打球經歷，今年9月來台打花蓮觀護盃接受九太測試，卻在SBL新球季開打前遭到撤換，裕隆順勢把他簽下，跟「大G」塞勒一起擔任第17季雙洋將。

沒想到才打兩場比賽，李啟億就對維克怨言連連，「我想連續兩天出賽，全隊唯一體能受到影響的人就是維克，所以我今天下半場幾乎都沒讓他打，感覺他的觀念始終停留在美國大學階段，完全跟台灣的觀念不一樣，根本沒法溝通。」

只是才剛打完開幕周，裕隆也僅出賽2場，李啟億就喊換洋將，速度未免也太快了，李啟億一開始在記者會不願透露真正不滿維克的主因，隨後還是被逼問出來了，「到現在他還以為在打35秒進攻時間，球運過半場的時間也有10秒。」

因為美國NCAA大學男籃打的進攻時間是35秒，過半場時間10秒，可是SBL向來都是打24秒進攻時間，以及過半場8秒的節奏較快比賽方式，沒想到就算來台灣討生活都快3個月了，維克還被自家教練嫌棄無法改變打球習慣。

「反正我們教練團周一開會檢討，屆時就會討論維克的去留，以及要找什麼人選替代，幸好感覺塞勒比較融入團隊，暫時不用擔心大洋將，或許我現在只想嚇嚇維克而已。」李啟億說，看來裕隆又要陷入洋將來來去去的老問題了。

(中時 )